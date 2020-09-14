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«Сказала „да“: экс-супруг Волочковой женился на телезвезде 

WMJ.ru и ещё 4 1 час назад
Бывший муж Волочковой женился на телезвезде
Фото: Instagram
Экс-супруг балерины Анастасии Волочковой бизнесмен Игорь Вдовин уже больше года состоит в отношениях с ведущей канала «Россия 1» Еленой Николаевой.
У себя в Instagram 14 сентября телезвезда рассказала о недавнем бракосочетании.
Женщина опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует усыпанное драгоценными камнями кольцо на том самом пальце.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сказала «да»

Публикация от  Elena Nikolaeva (@elenanika)

Сказала «да»

— лаконично подписала кадр телеведущая.
Балерина Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин развелись более 10 лет назад, в браке родилась дочь Ариадна — с которой у Николаевой, кстати, замечательные отношения и уже целый список совместных выходов в свет. В последние годы Волочкова обвиняла бывшего мужа в том, что он задолжал ей крупную сумму денег, и в этом году добилась того, чтобы предприниматель ей часть долга вернул. Он оформил на имя Волочковой часть недостроенного жилого комплекса в Астрахани.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Игорь Вдовин , Елена Николаева
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