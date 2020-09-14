Бывший муж Волочковой женился на телезвезде

У себя в Instagram 14 сентября телезвезда рассказала о недавнем бракосочетании.

Женщина опубликовала в Instagram снимок, на котором демонстрирует усыпанное драгоценными камнями кольцо на том самом пальце.

Сказала «да»

— лаконично подписала кадр телеведущая.

Балерина Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин развелись более 10 лет назад, в браке родилась дочь Ариадна — с которой у Николаевой, кстати, замечательные отношения и уже целый список совместных выходов в свет. В последние годы Волочкова обвиняла бывшего мужа в том, что он задолжал ей крупную сумму денег, и в этом году добилась того, чтобы предприниматель ей часть долга вернул. Он оформил на имя Волочковой часть недостроенного жилого комплекса в Астрахани.