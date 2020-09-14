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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) 14 Сен 2020 в 7:00 PDT На одном из снимков главы государств сидят за небольшим столом напротив друг друга. Виторган составил психологический портрет Лукашенко.

Актер назвал президента Белоруссии «дамским угодником». Кроме того, Виторган обратил внимание на букет цветов, лежащий на столе. Он оценил это так: «Никак гербарий принес полюбоваться…».

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Россия даст Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Министры двух государств уже работают над проектом договора.

Сообщение «Дамский угодник»: Виторган высмеял позу Лукашенко появились сначала на Общественная служба новостей.