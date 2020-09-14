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«Дамский угодник»: Виторган высмеял позу Лукашенко 

Общественная служба новостей и ещё 1 30 минут назад
Виторган высмеял позу Лукашенко
Фото: РИА Новости
Актер Максим Виторган в своем Instagram прокомментировал встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Он высмеял позу белорусского лидера.
На одном из снимков главы государств сидят за небольшим столом напротив друг друга. Виторган составил психологический портрет Лукашенко.
Актер назвал президента Белоруссии «дамским угодником». Кроме того, Виторган обратил внимание на букет цветов, лежащий на столе. Он оценил это так: «Никак гербарий принес полюбоваться…».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Россия даст Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Министры двух государств уже работают над проектом договора.
Сообщение «Дамский угодник»: Виторган высмеял позу Лукашенко появились сначала на Общественная служба новостей.
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Шоу-бизнес , СНГ , Максим Виторган , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Сочи
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