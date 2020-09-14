Виторган высмеял позу Лукашенко

Актер Максим Виторган в своем Instagram прокомментировал встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи. Он высмеял позу белорусского лидера.
На одном из снимков главы государств сидят за небольшим столом напротив друг друга. Виторган составил психологический портрет Лукашенко.
Актер назвал президента Белоруссии «дамским угодником». Кроме того, Виторган обратил внимание на букет цветов, лежащий на столе. Он оценил это так: «Никак гербарий принес полюбоваться…».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Россия даст Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Министры двух государств уже работают над проектом договора.
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