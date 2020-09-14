Ограбление Тарзана: Королева рассказала о видео

Наташа Королева заявила о компрометирующих видео от ограбивших Тарзана женщин. Заявление пресс-службы певицы опубликовано в Instagram Stories.

В сообщении раскрыли детали кражи денег и ювелирных украшений из квартиры Королевой и Глушко.

«19 августа 2020 года в семье Натальи и Сергея [Глушко] произошел крайне неприятный инцидент. По факту предумышленного проникновения в дом, мошенничества и незаконного сбора личной информации с целью дальнейшего шантажа и распространения в СМИ заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и репутацию Наталии и Сергея, они были вынуждены обратиться в полицию», — сообщила пресс-служба.

В тексте заявления также содержалось обращение к представителям СМИ «не принимать предложение приобрести или получить на иных условиях видеоматериалы, собранные с нарушением закона».

Ранее квартиру Королевой и Глушко обокрали две девушки, с которыми Тарзан проводил время, пока Королева отдыхала на южном курорте. Одна из них позже объявила, что беременна от Тарзана.