Экс-ведущая «России 1» покинула РФ и объяснилась

Бывшая ведущая шоу «Утро России» телеканала «Россия 1» Елена Ландер объяснила изданию Starhit свое решение уволиться с телевидения и отправиться в Италию к мужу и дочери.

«Когда я почувствую необходимость приехать в Россию, то просто куплю билет и прилечу. Как я, например, летаю в Израиль, где тоже жила, работала и оставила частичку своего сердца», — заявила она.

Теперь Ландер ходит на кастинги и пробы, а также совершенствует английский и итальянский языки. Она отметила, что большую роль в ее переезде сыграл коронавирус.

«Если бы не ковид, кто знает, может быть, я еще год бы так летала. Но этот период поставил многое в моей голове на свои места, в том числе жизненные приоритеты», — добавила Ландер.

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