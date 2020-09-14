Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Антитела растут»: жена легендарного украинского певца переболела коронавирусом 

Украина.ру 1 час назад
Жена легендарного певца переболела коронавирусом
Фото: facebook
Украинский певец и композитор Павел Зибров признался, что его 61-летняя жена переболела коронавирусом. Он рассказал об этом на днях в интервью YouTube-каналу «Светская жизнь».

«У меня [супруга] Марина Владимировна давным-давно, говорят, что переболела. Она даже и не знала, что это был коронавирус. А потом узнали, что антитела у нее растут», — рассказал Зибров.

Он подчеркнул, что они с женой не нарушают карантин и не планируют в ближайшее время ехать за границу.
Певец также рассказал, что в период пандемии избегает близких контактов с посторонними, в частности, он перестал фотографироваться с мужчинами-фанатами, хотя по-прежнему не против сделать снимок с женщинами и детьми.
Видео дня. Кошка заплакала, прождав всю ночь видеозвонок от хозяина
Последние новости
Как поставили на место министра МВД Авакова Как поставили на место министра МВД Авакова Сколько белорусов голосовали за Лукашенко, и сколько поддерживают Сколько белорусов голосовали за Лукашенко, и сколько поддерживают Кто на самом деле организует забастовки на предприятиях Белоруссии Кто на самом деле организует забастовки на предприятиях Белоруссии
Шоу-бизнес , Павел Зибров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта цель звонков с молчанием в трубке
Раскрыта цель звонков с молчанием в трубке
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
Соловьев довел до истерики белорусского оппозиционера
«Она же полуживая, два слова связать не может»
«Она же полуживая, два слова связать не может»
Сотрудников ФСБ отказались пустить в квартиру чиновника
Сотрудников ФСБ отказались пустить в квартиру чиновника
Видео
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
00:03
Простоявший всю ночь на крыше Лавры мужчина попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
00:42
Опубликовано видео «крестного бега» экс-схиигумена Сергия
Общество
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
01:03
Упавшая в Яузу «Газель» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
00:06
Опубликовано видео вылета Лукашенко в Россию
Политика
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
01:09
Опубликовано видео учений по стрельбе из «Градов»
Армия
Лукашенко покинул Белоруссию
00:06
Лукашенко покинул Белоруссию
В мире
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
01:06
Появилось видео аномальной песчаной бури в Турции
Происшествия
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
01:24
Появилось видео страшного пожара в Краснодаре
Происшествия
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
00:57
Синхронный полёт трёх танков попал на видео
Армия
Появилось видео огненного торнадо в США
03:10
Появилось видео огненного торнадо в США
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение