Вечером 13 сентября известный продюсер Яна Рудковская зажгла на танцполе со своим подопечным — певцом Димой Биланом . Оба были гостями на дне рождения гендиректора канала «Муз-ТВ» Армана Давлетярова , и во время вечеринки в ресторане светская львица выложила в Instagram видео, как она танцует под сценой с молодым артистом.

«Ура! Я наконец-то открыла новый сезон танцев», — подписала ролик Рудковская.

Однако множество подписчиков женщины не разделили ее радости. В комментариях люди отмечали, что Билан двигается шикарно, а вот его продюсеру не хватает изящества.

«Когда человеку кажется, что он танцует…», «Такая фигура шикарная, но танцуете просто как дерево… Странно наблюдать такой диссонанс», «Ну правда, вы, при ваших деньгах, возьмите несколько уроков танцев», — такие нелестные комментарии появились под видео Яны.

Похоже, что танцевальные ролики для соцсетей, которые Рудковская и Плющенко в большом количестве записывали на карантине, не прокачали танцевальные способности известной бизнеследи. А, может, это просто атака хейтеров?