Подруга Заворотнюк проговорилась о состоянии актрисы

Супруг онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк взял полностью на себя расходы по лечению супруги. Об этом рассказала Виктория Пьер-Мари , которая снималась с Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня".

Актриса сообщила, что фигурист Петр Чернышов с конца 2019 года и начала 2020-го откатал в 19 ледовых шоу, чтобы оплатить лечение любимой супруги. Виктория Пьер-Мари также сообщила, что Заворотнюк прикована к постели.

"Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека.

В эфире программы "Основано на реальных событиях" актриса обратила внимание, что одно дело жить с успешной и знаменитой звездой, а совсем другое с человеком, который попал в беду.