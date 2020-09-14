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Подруга Анастасии Заворотнюк проговорилась о состоянии онкобольной актрисы 

Слово и Дело и ещё 4 1 час назад
Подруга Заворотнюк проговорилась о состоянии актрисы
Фото: РИА Новости
Супруг онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк взял полностью на себя расходы по лечению супруги. Об этом рассказала Виктория Пьер-Мари, которая снималась с Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня".
Актриса сообщила, что фигурист Петр Чернышов с конца 2019 года и начала 2020-го откатал в 19 ледовых шоу, чтобы оплатить лечение любимой супруги. Виктория Пьер-Мари также сообщила, что Заворотнюк прикована к постели.
"Когда человек прикован к кровати, когда многочисленные походы к врачам, в палаты, клиники, сбор денег — все это может выбить из колеи любого нормального здорового человека.
В эфире программы "Основано на реальных событиях" актриса обратила внимание, что одно дело жить с успешной и знаменитой звездой, а совсем другое с человеком, который попал в беду.
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Шоу-бизнес , Виктория Пьер-мари , Анастасия Заворотнюк
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