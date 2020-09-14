«Вдвойне позорно»: за что Арбатова невзлюбила Долину

Долина хвалилась тем, что ей можно нарушать правила дорожного движения, рассказала писательница в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Причём сказано певицей это было при детях, добавила Арбатова, что «вдвойне позорно».

Певица решила, что такое право ей даёт статус звезды. А тот факт, что Долина входила в состав Совета по культуре, придаёт и вовсе чудовищный смысл её заявлениям.

Она не может идти на коррупционную составляющую и быть в секте неприкасаемых в смысле правил дорожного движения, — заявила Мария Арбатова.