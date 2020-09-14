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Мария Арбатова рассказала, за что невзлюбила Ларису Долину 

News.ru и ещё 1 1 час назад
«Вдвойне позорно»: за что Арбатова невзлюбила Долину
Фото: РИА Новости
Мария Арбатова призналась, что не любит Ларису Долину за то, что певица в своё время пошла на коррупционную составляющую. Певица когда-то похвасталась, что её автомобиль стоит у гаишников в списке «неприкасаемых».
Долина хвалилась тем, что ей можно нарушать правила дорожного движения, рассказала писательница в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. Причём сказано певицей это было при детях, добавила Арбатова, что «вдвойне позорно».
Певица решила, что такое право ей даёт статус звезды. А тот факт, что Долина входила в состав Совета по культуре, придаёт и вовсе чудовищный смысл её заявлениям.

Она не может идти на коррупционную составляющую и быть в секте неприкасаемых в смысле правил дорожного движения, — заявила Мария Арбатова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 10 сентября джазовая и эстрадная певица Лариса Долина отметила своё 65-летие в кругу друзей и родных в одном из ресторанов Москвы. Ведущим мероприятия был Гарик Мартиросян.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Лариса Долина , Гарик Мартиросян , Мария Арбатова , ГИБДД , НТВ
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