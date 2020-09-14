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Отсидевший актер дал совет Ефремову 

Общественная служба новостей и ещё 1 13 минут назад
Отсидевший актер дал совет Ефремову
Фото: twitter.com
Российский актер Владимир Долинский обратился к своему коллеге Михаилу Ефремову с советом по поводу тюремного этикета.
Отсидевший в тюрьме артист решил в эфире НТВ поделиться опытом с виновником смертельного ДТП, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима.
По словам Долинского, Ефремову следует в месте лишения свободы быть собой, так как там не важно, был он актером или кем-то иным. Артист подчеркнул, что главное для его коллеги — это быть нормальным мужиком, которым он и является.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО. В одной камере с ним находятся еще два человека. У них есть койки, стол с лавками, холодильник, телевизор, шкаф, книги и кое-какие настольные игры.
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Шоу-бизнес , Владимир Долинский , Михаил Ефремов , ФСИН , НТВ
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