Отсидевший актер дал совет Ефремову 

Отсидевший в тюрьме артист решил в эфире НТВ поделиться опытом с виновником смертельного ДТП, которого приговорили к восьми годам колонии общего режима

По словам Долинского, Ефремову следует в месте лишения свободы быть собой, так как там не важно, был он актером или кем-то иным. Артист подчеркнул, что главное для его коллеги — это быть нормальным мужиком, которым он и является.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что стало известно об условиях содержания Ефремова в СИЗО. В одной камере с ним находятся еще два человека. У них есть койки, стол с лавками, холодильник, телевизор, шкаф, книги и кое-какие настольные игры.