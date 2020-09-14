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«На меня было совершено нападение»: Надя Ручка рассказала о своих запоях в юности 

Teleprogramma.pro и ещё 1 2 часа назад
Надя Ручка рассказала о многодневных запоях
Фото: Instagram
В 19 лет певица пережила непростой этап в своей жизни.
Певица Надя Ручка в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявила, что спивалась, когда ей было 19 лет. Так продолжалось на протяжении девяти месяцев.

«Я пила, был у меня такой период в жизни. На меня было совершено нападение. В 19 лет. У меня не было друзей. Не было людей, которые могли бы помочь. Я одна приехала тогда в Москву учиться. Я не хотела звонить родителям и рассказывать о своих проблемах».

Надя Ручка
Как отметила певица, она могла неделями сидеть дома. «Я покупала себе алкоголь. Поняла, что когда выпиваю, то могу разговаривать с людьми. Я открывала рот и не могла без алкоголя слова сказать. Даже не пьянела. Прямо с утра просыпалась и пила в течение дня. Так продолжалось девять месяцев», — заявила исполнительница.
Напомним, что Надя Ручка получила огромную известность благодаря выступлению в группе «Блестящие». В музыкальном коллективе она выступала с 2004 по 2017 год.
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Шоу-бизнес , Надя Ручка , НТВ
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