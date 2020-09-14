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Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж 

Lenta.ru и ещё 4 49 минут назад
Заворотнюк избивал бывший муж
Фото: globallookpress.com
Актрису Анастасию Заворотнюк избивал бывший муж. Об этом сообщила ее коллега Виктория Пьер-Мари в передаче «Основано на реальных событиях», вышедшей на телеканале НТВ.
Виктория отметила, что второй муж Заворотнюк, бизнесмен Дмитрий Стрюков, был настоящим «узурпатором» в их семье. Супруг запрещал Анастасии работать, ограничивал ее свободу, а после начал поднимать руку на Заворотнюк. Об этом рассказала актриса Лия Волянская, знакомая с ситуацией в семье Анастасии.

«Узнавая такие подробности, становится очень страшно, сколько пришлось ей пережить. Она жила в чужой стране с тираном, который бил ее, бил собственного ребенка», — уточнила Волянская.

Ранее другой бывший муж Заворотнюк, бизнесмен Олаф Шварцкопф, рассказал в эфире программы «Основано на реальных событиях» о потерянном ребенке актрисы. Недавно в Instagram Stories Анастасии было опубликовано первое за пять месяцев сообщение. В октябре прошлого года у Заворотнюк обнаружили рак мозга. Родственники и представители актрисы не комментируют ее состояние.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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