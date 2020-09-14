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Прилучный продаёт дом, где жил с Муцениеце 

News.ru и ещё 3 13 минут назад
Прилучный продаёт дом, где жил с Муцениеце
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Павел Прилучный выставил на продажу дом, в котором жил вместе с Агатой Муцениеце. По словам знакомых актёра, избавиться от особняка потребовала новая подружка актёра — «папина дочка» Мирослава Карпович.
К тому же на Прилучном висит множество кредитов, так что продажа дома помогла бы ему избавиться от множества проблем. На момент покупки дом стоил 180 млн рублей, пишет KP.RU.
Жильё по-прежнему находится в залоге, за него нужно выплатить ещё 70 млн рублей. Сам Прилучный со своей новой пассией живёт в четырёхэтажном особняке в подмосковном Трувиле. В этот дом его пустили пожить друзья.
В этом же доме актёр и его подружка ожидают результаты теста на коронавирус. Именно из-за этого они не поехали на «Кинотавр», уточняет издание. По этой же причине Прилучный остановил съёмки сериала «В клетке».
Ранее NEWS.ru сообщал, что из-за переезда Прилучный решил пропустить сочинский «Кинотавр». Пара пока обживается в новом доме.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Мирослава Карпович , Комсомольская правда
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