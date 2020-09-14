Арбатова разнесла Собчак в пух и прах

Писательница Мария Арбатова в программе «Секрет на миллион» на канале НТВ призналась, что Ксения Собчак является для нее тем человеком, который ее отталкивает. Она заявила, что телеведущая — совершенно неинтересная личность и ничего не добилась бы без громкой фамилии.

— Меня сдерживает то, что я знала ее папу. Знаю ее маму, которую нежно люблю. А Ксюша — женщина, которая шустро эксплуатирует свою фамилию. Я считаю ее абсолютно беспомощной журналисткой и ведущей. Она даже не готовится к программе, просто несет какую-то чухню, — сказала писательница.

Она добавила, что считает Ксению человеком циничным и глубоко непрофессиональным. Арбатова не следит за жизнью журналистки и отметила, что в ее муже Константине Богомолове тоже не видит таланта и дарования.

Ранее Ксения Собчак рассказала, как над ней издевались в детстве. Звезда сообщила, что в возрасте 13 лет ей нанесли психологическую травму.