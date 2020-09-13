Наташа Королёва подала объявление о поиске подработки 

Певица готова за определённую плату поздравить клиентов с любым праздником.

Объявление опубликовано на страничке певицы в соцсети. Видеопоздравление с Королёвой до 30 сек будет стоить 5 тысяч рублей, поздравление с песней — 20 тысяч рублей, пишет издание «Утро.ру».

В съёмках роликов готов участвовать и муж артистки — танцор Сергей Глушко . За видео со своим поздравлением он просит столько же, сколько жена. Совместное поздравление звёзд обойдётся желающим в 15 тысяч рублей.

Накануне Наташа Королёва уезжала в отпуск, её муж оставался дома и, как выяснилось, не один. Приходившие к Тарзану «подружки» обокрали певицу, унеся драгоценностей на пять миллионов рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва опубликовала в Instagram видео, на котором они с Тарзаном вместе поют песню. Таким образом звезда дала понять, что простила мужу измену.