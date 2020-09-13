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Наташа Королёва подала объявление о поиске подработки 

News.ru и ещё 1 33 минуты назад
Наташа Королёва подала объявление о поиске подработки
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Певица готова за определённую плату поздравить клиентов с любым праздником.
Объявление опубликовано на страничке певицы в соцсети. Видеопоздравление с Королёвой до 30 сек будет стоить 5 тысяч рублей, поздравление с песней — 20 тысяч рублей, пишет издание «Утро.ру».
В съёмках роликов готов участвовать и муж артистки — танцор Сергей Глушко. За видео со своим поздравлением он просит столько же, сколько жена. Совместное поздравление звёзд обойдётся желающим в 15 тысяч рублей.
Накануне Наташа Королёва уезжала в отпуск, её муж оставался дома и, как выяснилось, не один. Приходившие к Тарзану «подружки» обокрали певицу, унеся драгоценностей на пять миллионов рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наташа Королёва опубликовала в Instagram видео, на котором они с Тарзаном вместе поют песню. Таким образом звезда дала понять, что простила мужу измену.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Ytro.ru
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