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Харламов получил последний подарок от Асмус 

Слово и Дело и ещё 11 31 минуту назад
Харламов получил последний подарок от Асмус
Фото: Instagram
В своем Instagram-аккаунте артистка опубликовала снимок, где она спиной стоит к камере. Под постом Асмус пожаловалась, что во время съемок шоу "Золото Геленджика" она сорвала голосов. Проблема в том, что у звезды намечена съемка через 24 часа, где не будет возможности переозвучить актрису.
Она попросила у поклонников совета, как ей вернуть голос в кратчайшие сроки. В комментариях под постом кто-то из пользователей предложил артистке сделать подарок своему любимому мужчине — купить нижнее белье. Звезда решила не оставлять без внимания этот совет.

"Я уже сделала подарок — развожусь с ним", — написала она.

Фолловеры артистки оценили ее юмор. Они заявили, что теперь будут также отвечать надоедливым неизвестным пользователям социальной сети, которые пытаются продать ненужную им услугу или вещь.
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