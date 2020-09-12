Самая богатая певица Украины заболела COVID-19 

Известная украинская исполнительница Камалия вместе с членами семьи лечится от коронавируса. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Сначала появилось много случаев среди друзей моих друзей, чуть позже — стали болеть уже друзья, теперь — и наша семья. Хочу донести до всех, что нельзя относиться к этому беспечно! Болеет вся семья, и близкие, включая меня. Мирабелла здорова, у Арабеллы тест тоже, как и у Мирабеллы, показал негативный результат, но у неё высокая температура, кашель сильный, насморк. У моей мамы диагностировали воспаление лёгких, она переносит эту заразу тяжелее всех», — написала она в микроблоге.

Камалия в 22-летнем возрасте с хитом «Люблю тебя» была признана победителем фестиваля «Песня года», — рассказывает cosmo.ru.

Руку и сердце прекрасной блондинке предложил пакистанский миллиардер Мохаммад Захур.

Камалия продолжала певческую карьеру, став в 2004 году заслуженной артисткой Украины. А в 2008 году девушка выиграла конкурс «Мисс мира».

В 2013 году у пары родились близнецы Мирабелла и Арабелла.

СМИ называют Камалию самой богатой певицей Украины.

Как ранее писал «Рамблер», со слов певицы Камалии, некая цыганка «с точностью хирурга» выкрала у нее IPhone Pro Max прямо из кармана посреди ТРЦ Ocean Plaza.