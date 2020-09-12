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«Где-то накосячила». На съемках с Кудрявцевой пролилась кровь 

Ирина Лебедева 32 минуты назад
«Накосячила». На съемках с Кудрявцевой пролилась кровь
Фото: Instagram
Телеведущая Лера Кудрявцева пострадала во время съемок одной из своих программ. Она получила травму — весьма неудачно ударилась головой о декорацию.
Фотоотчет о случившемся звезда выложила в сторис инстаграма.
Стукнулась теледива действительно прилично, на видео запечатлено аккуратное женское ушко с элегантными сережками,
но распухшее и окровавленное.

«Стукнулась о декорацию, где-то накосячила», — подписала она видео.

Как ранее сообщал «Рамблер», Лера Кудрявцева поблагодарила крымских врачей, лечащих ее маму после инсульта.
По словам Кудрявцевой, врачи успокоили ее и заверили, что здоровье ее мамы находится под контролем.
При этом крымские специалисты рекомендовали не перевозить маму в Москву, пока ее состояние не стабилизируется.
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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