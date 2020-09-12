Стало известно, с чем осталась Решетова после развода 

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Тимати и Анастасия Решетова жили в незарегистрированном браке. Так что при разделе имущества в суде у девушки могли бы быть проблемы.

К счастью, рэпер добровольно готов обеспечивать своего ребенка наилучшим образом.

Да и рассталась пара без скандалов — во всяком случае, о подобном публике неизвестно.

Напротив, Анастасия написала в инстаграме, что они остаются друзьями и будут хранить хорошие отношения ради Ратмира, их общего ребенка.

Ратмиру рэпер оставил трехэтажную квартиру в высотке на Шаболовской с собственной верандой на крыше, — информирует "Комсомольская правда".

Мама с малышом живут и будут там жить. Содержать своего ребенка Тимати не отказывается, подарки, сделанные Насте, отбирать не собирается.

Так что и драгоценности и шикарное авто останутся их нынешней владелице.

Но 24-летняя Решетова и сама уверенно стоит на ногах. За 6 лет, прожитых с музыкантом, Анастасия стала настоящей бизнесвумен.

У нее есть свой салон красоты, бренд одежды, интернет-магазин. Также девушка имеет хороший доход на рекламе в социальных сетях.

По ее признанию, ей удавалось зарабатывать до трех миллионов рублей в месяц.

Конечно, начать бизнес ей помог отец ее ребенка. Но и Решетова оказалась совсем небесталанна — все это работает и приносит доход.

Кроме того, Тимати уже показал себя ответственным отцом.

Он достойно содержит свою дочь Алису от модели Алены Шишковой.

Как ранее писал «Рамблер», поклонники заявили, что не понимают, что могло произойти в семье известного музыканта, но у звездной свахи Валентины Закоцолы есть ответ на этот вопрос.

Эксперт по семейным отношениям и браку предположила, что пара рассталась из-за общего ребенка.