Последний концерт Легкоступовой пришлось отменить

Несмотря на то, что в ее репертуаре, как считают ее коллеги, было много хороших песен, в основном ее приглашали выступать с хитом «Ягода-малина».
Как правило, ее всегда ждали и хорошо принимали в Туле. В этом городе она начала свою музыкальную карьеру и свою самую известную песню впервые исполнила именно здесь, -рассказывает
popcake.tv.
Последний концерт певицы должен был пройти именно в Туле, 11 марта. Однако по целой совокупности причин он так и не состоялся. В том числе и из-за малой продажи билетов.
По словам тульской коллеги Легкоступовой Эллы Потаповой, Валентина была «простым и добрым человеком».
К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы собирать стадионы зрителей. В последние годы популярность певицы была невысока.
Как ранее сообщал
«Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова сравнила себя с «загнанной крысой».
Артистка призналась, что находилась в глубочайшей депрессии из-за творческой нереализованности.