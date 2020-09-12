Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Последний концерт Легкоступовой пришлось отменить

Ирина Лебедева
22 минуты назад
Трагически погибшая Валентина Легкоступова редко давала большие концерты.
Последний концерт Легкоступовой пришлось отменить
Фото: InstagramInstagram
Несмотря на то, что в ее репертуаре, как считают ее коллеги, было много хороших песен, в основном ее приглашали выступать с хитом «Ягода-малина».
Как правило, ее всегда ждали и хорошо принимали в Туле. В этом городе она начала свою музыкальную карьеру и свою самую известную песню впервые исполнила именно здесь, -рассказываетpopcake.tv.
Последний концерт певицы должен был пройти именно в Туле, 11 марта. Однако по целой совокупности причин он так и не состоялся. В том числе и из-за малой продажи билетов.
По словам тульской коллеги Легкоступовой Эллы Потаповой, Валентина была «простым и добрым человеком».
К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы собирать стадионы зрителей. В последние годы популярность певицы была невысока.
Как ранее сообщал «Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова сравнила себя с «загнанной крысой».
Артистка призналась, что находилась в глубочайшей депрессии из-за творческой нереализованности.
Шоу-бизнес,Валентина Легкоступова,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители