Последний концерт Легкоступовой пришлось отменить

Трагически погибшая Валентина Легкоступова редко давала большие концерты.

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Несмотря на то, что в ее репертуаре, как считают ее коллеги, было много хороших песен, в основном ее приглашали выступать с хитом «Ягода-малина».

Как правило, ее всегда ждали и хорошо принимали в Туле. В этом городе она начала свою музыкальную карьеру и свою самую известную песню впервые исполнила именно здесь, - рассказывает popcake.tv.

Последний концерт певицы должен был пройти именно в Туле, 11 марта. Однако по целой совокупности причин он так и не состоялся. В том числе и из-за малой продажи билетов.

По словам тульской коллеги Легкоступовой Эллы Потаповой, Валентина была «простым и добрым человеком».

К сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы собирать стадионы зрителей. В последние годы популярность певицы была невысока.

Как ранее сообщал «Рамблер», в интервью «Комсомольской правде» незадолго до смерти певица Валентина Легкоступова сравнила себя с «загнанной крысой».