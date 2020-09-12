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Обворованная Королева ищет подработку 

Ирина Лебедева 20 минут назад
Обворованная Королева ищет подработку
Фото: РИА Новости
В сторис инстаграма Наташи Королевой появилась запись, на которой певица приглашает всех желающих подарить своим близким видеооткрытку.
Певица готова поздравить песней именинников и принимает заказы на новогодние открытки.
Эта идея, впрочем, не нова — подобным образом понемногу подрабатывают многие звезды.
Особенно активно — в период карантина по коронавирусу. Цены на такое поздравление зависят от уровня звездности исполнителей.
Из-за невозможности выступать перед зрителями доход у представителей шоу-бизнеса катастрофически упал.
Ну а у Наташи Королевой есть и еще одна весомая причина впрячься в зарабатывание денег — пока звезды не было дома, супруг решил повеселиться и пригласил в дом двух случайных девушек.
Как итог — пропали деньги и драгоценности певицы.
Как сообщал «Рамблер», певица Наташа Королева совместно со своим мужем Сергеем Глушко, так же известным как Тарзан, накануне засветилась в одном из развлекательных заведений.
Супруги активно проводили вечер и не скрывали своих чувств на публике.
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Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
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