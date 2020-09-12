В инстаграме Заворотнюк появилось новое фото 

В аккаунте Анастасии Заворотнюк очень давно не было новых сообщений. Ранее последние посты датировались апрелем.

И вот сегодня в инстаграме выложена ее совместная фотография с супругом. У Анастасии и Петра Чернышева двенадцатая годовщина свадьбы.

Ссылка в сторис ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк".

Как ранее писал «Рамблер», зимой 2018 года у красавицы Анастасии Заворотнюк обнаружили глиобластому.

С этого дня ее жизнь кардинально изменилась, приходится воевать с судьбой за каждый прожитый день.