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В инстаграме Заворотнюк появилось новое фото 

Ирина Лебедева 44 минуты назад
В инстаграме Заворотнюк появилось новое фото
Фото: РИА Новости
В аккаунте Анастасии Заворотнюк очень давно не было новых сообщений. Ранее последние посты датировались апрелем.
И вот сегодня в инстаграме выложена ее совместная фотография с супругом. У Анастасии и Петра Чернышева двенадцатая годовщина свадьбы.
Ссылка в сторис ведет на аккаунт "Поддержка Анастасии Заворотнюк".
Как ранее писал «Рамблер», зимой 2018 года у красавицы Анастасии Заворотнюк обнаружили глиобластому.
С этого дня ее жизнь кардинально изменилась, приходится воевать с судьбой за каждый прожитый день.
Сегодня она находится в своем особняке в Крекшино и общается только с близкими.
Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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