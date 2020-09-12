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«Меня выперла Неёлова»: Садальский об уходе из театра 

Ирина Лебедева 18 минут назад
«Меня выперла Неёлова»: Садальский об уходе из театра
Фото: Instagram
Станислав Садальский восемь лет проработал в «Современнике».
Но настал момент, когда ему пришлось уйти из театра. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Как вспоминает Садальский, в самом начале своей работы в театре он был «убогим сиротой». Роли ему доставались самые малозначимые.
И лишь благодаря актрисе Людмиле Ивановой он смог проявить себя. Она помогла Станиславу попасть в актерский состав спектакля «Фантазии Фарятьева», — информируетnews.ru.
Карьера актера стремительно пошла в гору, но вместе с этим резко обозначились творческие разногласия в коллективе.

«Меня выперла оттуда Марина Неёлова. Но бог с ней, с Мариной», — констатирует Садальский.

Подробностями давней истории актер делиться не стал. Но отметил, что с тех пор переступает порог «Современника» лишь тогда, когда кто-то из его друзей уходит из жизни — чтобы попрощаться.
Как ранее писал «Рамблер», Садальский рассказал о скандале с участием Валентина Гафта и своей близкой подруги — актрисы Людмилы Ивановой.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Валентин Гафт , Станислав Садальский , Людмила Иванова , Марина Неелова
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