«Меня выперла Неёлова»: Садальский об уходе из театра 

Но настал момент, когда ему пришлось уйти из театра. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Как вспоминает Садальский, в самом начале своей работы в театре он был «убогим сиротой». Роли ему доставались самые малозначимые.

И лишь благодаря актрисе Людмиле Ивановой он смог проявить себя. Она помогла Станиславу попасть в актерский состав спектакля «Фантазии Фарятьева», — информирует news.ru.

Карьера актера стремительно пошла в гору, но вместе с этим резко обозначились творческие разногласия в коллективе.

«Меня выперла оттуда Марина Неёлова. Но бог с ней, с Мариной», — констатирует Садальский.

Подробностями давней истории актер делиться не стал. Но отметил, что с тех пор переступает порог «Современника» лишь тогда, когда кто-то из его друзей уходит из жизни — чтобы попрощаться.