«Меня выперла Неёлова»: Садальский об уходе из театра 

Станислав Садальский восемь лет проработал в «Современнике».
Но настал момент, когда ему пришлось уйти из театра. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Как вспоминает Садальский, в самом начале своей работы в театре он был «убогим сиротой». Роли ему доставались самые малозначимые.
И лишь благодаря актрисе Людмиле Ивановой он смог проявить себя. Она помогла Станиславу попасть в актерский состав спектакля «Фантазии Фарятьева», — информируетnews.ru.
Карьера актера стремительно пошла в гору, но вместе с этим резко обозначились творческие разногласия в коллективе.
«Меня выперла оттуда Марина Неёлова. Но бог с ней, с Мариной», — констатирует Садальский.
Подробностями давней истории актер делиться не стал. Но отметил, что с тех пор переступает порог «Современника» лишь тогда, когда кто-то из его друзей уходит из жизни — чтобы попрощаться.
Как ранее писал «Рамблер», Садальский рассказал о скандале с участием Валентина Гафта и своей близкой подруги — актрисы Людмилы Ивановой.