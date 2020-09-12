Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ 

«Не возбуждение праздного любопытства, не разжигание ненависти и осуждения, не распускание сплетен и небылиц, не грязь и пошлость — нет, не это все должно быть сутью деятельности СМИ. Думаете, что боретесь со злом (или за справедливость), оборотитесь на себя — вы-то сами имеете ли право «бросить камень»? Попытайтесь творить дела добра, любви, надежды, веры, покаяния — почувствуете, как вам же лучше будет», — посоветовал артист.