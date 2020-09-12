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Певцов обрушился на «желтых паскудников» из СМИ 

Ирина Лебедева 40 минут назад
Дмитрий Певцов совсем недавно был выписан из больницы в Коммунарке, где лежал с пневмонией. Сейчас он дома на реабилитации.
“Восемь лет”: Певцов о погибшем сыне
Видимо, репортеры задергали артиста звонками, — во всяком случае, Певцов резко отчитал журналистов «Комсомольской правды», поинтересовавшихся его мнением по поводу приговора Ефремову.

«Послушайте, уважаемые (к «желтым» паскудникам не относится) представители СМИ. Зачем вам мои комментарии? С какой целью интересуетесь? Что услышать хотите: «Мало ему, убийце, дали!» или «Руки прочь от гениального артиста»? Или еще что-то?» — приводит слова актера КП.

Певцов посоветовал перестать ворошить трагедию, сделавшую несчастными две семьи. По его мнению, СМИ только пиарятся на чужой беде.

«Не возбуждение праздного любопытства, не разжигание ненависти и осуждения, не распускание сплетен и небылиц, не грязь и пошлость — нет, не это все должно быть сутью деятельности СМИ. Думаете, что боретесь со злом (или за справедливость), оборотитесь на себя — вы-то сами имеете ли право «бросить камень»? Попытайтесь творить дела добра, любви, надежды, веры, покаяния — почувствуете, как вам же лучше будет», — посоветовал артист.

Как ранее писал «Рамблер», актер Дмитрий Певцов почтил память своего погибшего сына Даниила в своем инстаграме.
3 сентября 2012-го он скончался в возрасте 22 лет от травм, полученных в результате несчастного случая — падения с балкона третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Видео , Дмитрий Певцов , Комсомольская правда
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