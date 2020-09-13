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Поклонники отреагировали на внезапное сообщение от Заворотнюк 

News.ru и ещё 20 20 минут назад
Фанаты отреагировали на внезапное сообщение от Заворотнюк
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press
Публикация в сториз Instagram Анастасии Заворотнюк в день двенадцатой годовщины её свадьбы с Петром Чернышёвым не осталась не замеченной фанатами актрисы. До появления 12 сентября фотографии супружеской пары аккаунт бездействовал с 13 апреля.
Фанаты оставили комментарии под постом в аккаунте «Поддержка Анастасии Заворотнюк», на который ссылалась сама артистка в сториз, и поздравили супругов с годовщиной.
Такая светлая пара! Мы всей семьёй вас очень сильно любим, — написала nataliandreevnaa.

Крепкого здоровья Анастасии! Сил и мужества Петру! Огромного терпения, любви и веры их семье! — пожелал evazukengoz.

Любовь всегда побеждает. Молюсь за вас. Господь с вами! — отметил ivanenikuraze.

Ждём Вас опять на экранах, любимая актриса, скучаю, — подчеркнула ruishka96.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сторис в Instagram актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время пополнился новой фотографией. На снимке актриса запечатлена совместно со своим мужем фигуристом Петром Чернышёвым. Ссылка в сообщении вела в аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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