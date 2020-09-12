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Пожарская рассказала о романе с Янковским 

Ирина Лебедева 31 минуту назад
Пожарская рассказала о романе с Янковским
Фото: Instagram
В сети появились слухи о романе замужней актрисы Дианы Пожарской и Ивана Янковского.
Видимо, дошли они и до самой звезды сериала «Отель Элион» — во всяком случае, Диана решила прокомментировать ситуацию.

«Я опровергаю слухи о романе с моим коллегой по съемкам. Я счастлива в браке с Артемом! Спасибо за понимание. Мне очень повезло. Мой муж, режиссер Артем Аксененко, — это моя муза. А я — его муза. Мы понимаем друг друга с полуслова, а то и без слов, мыслим и чувствуем одинаково», — цитируют слова Пожарской 7days.ru.

Впрочем, по информации издания, сердцеедом Янковского назвать трудно.
Молодой человек не увлекается светскими тусовками, предпочитает в свободное время быть дома, читать книги и смотреть фильмы.
Как ранее писал «Рамблер», нешуточный переполох в актерской среде устроил сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского Иван.
Ходят слухи, что молодой артист расстался со своей давней возлюбленной ради известной актрисы.
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Шоу-бизнес , Артем Аксененко , Филипп Янковский , Оксана Фандера , Диана Пожарская , Иван Янковский , журнал "7 Дней"
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