Пожарская рассказала о романе с Янковским 

Видимо, дошли они и до самой звезды сериала «Отель Элион» — во всяком случае, Диана решила прокомментировать ситуацию.

«Я опровергаю слухи о романе с моим коллегой по съемкам. Я счастлива в браке с Артемом! Спасибо за понимание. Мне очень повезло. Мой муж, режиссер Артем Аксененко, — это моя муза. А я — его муза. Мы понимаем друг друга с полуслова, а то и без слов, мыслим и чувствуем одинаково», — цитируют слова Пожарской 7days.ru.

Впрочем, по информации издания, сердцеедом Янковского назвать трудно.

Молодой человек не увлекается светскими тусовками, предпочитает в свободное время быть дома, читать книги и смотреть фильмы.

Ходят слухи, что молодой артист расстался со своей давней возлюбленной ради известной актрисы.