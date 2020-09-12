Мошенники продают вещи Лолиты 

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В сети продается «шапка Лолиты Милявской ». На сайте бесплатных объявлений был обнаружен лот, где фанатам певицы предлагалось приобрести ее головной убор «всего» за 15 тысяч рублей.

Речь идет о яркой бело-красной, узнаваемой шапочке, в которой Лолита сфотографирована рядом с бывшим супругом. Этот снимок выложен в инстаграме певицы.

«Шапка от Лолиты Милявской, фанаты это для вас. Огромная просьба не занимать мое и ваше время на пустые встречи, чтобы просто посмотреть. И доказывать тоже ничего не собираюсь. Верите — значит, купите, нет — даже не пишите и не звоните», — цитирует объявление «Собеседник».

По словам продавца, звезда забыла свой головной убор в гостях.

Сама Милявская, комментируя ситуацию, сказала журналистам, что объявление дали какие-то мошенники.

Ее головной убор дома, она его нигде не забывали и, тем более, не собиралась продавать.

Лолита считает, что эта вещь еще пригодится ей как реквизит.

Соответствующее объявление появилось в разделе «Коллекционирование».

По словам продавца, нижнее белье находится в отличном состоянии, хотя оно и ношеное.