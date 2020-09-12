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Мошенники продают вещи Лолиты 

Ирина Лебедева 16 минут назад
Мошенники продают вещи Лолиты
Фото: Instagram
В сети продается «шапка Лолиты Милявской». На сайте бесплатных объявлений был обнаружен лот, где фанатам певицы предлагалось приобрести ее головной убор «всего» за 15 тысяч рублей.
Речь идет о яркой бело-красной, узнаваемой шапочке, в которой Лолита сфотографирована рядом с бывшим супругом. Этот снимок выложен в инстаграме певицы.
«Шапка от Лолиты Милявской, фанаты это для вас. Огромная просьба не занимать мое и ваше время на пустые встречи, чтобы просто посмотреть. И доказывать тоже ничего не собираюсь. Верите — значит, купите, нет — даже не пишите и не звоните», — цитирует объявление «Собеседник».
По словам продавца, звезда забыла свой головной убор в гостях.
Сама Милявская, комментируя ситуацию, сказала журналистам, что объявление дали какие-то мошенники.
Ее головной убор дома, она его нигде не забывали и, тем более, не собиралась продавать.
Лолита считает, что эта вещь еще пригодится ей как реквизит.
Как ранее писал «Рамблер», на Avito.ru продают трусы Филиппа Киркорова за 500 тысяч рублей.
Соответствующее объявление появилось в разделе «Коллекционирование».
По словам продавца, нижнее белье находится в отличном состоянии, хотя оно и ношеное.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Лолита Милявская , ИД "Собеседник"
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