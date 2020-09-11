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Шепелев рассказал о гордости сыном 

Мария Иванова 18 минут назад
Шепелев рассказал о гордости сыном
Фото: РИА Новости
Журналист Дмитрий Шепелев гордится своим сыном Платоном и дочерью своей возлюбленной Екатерины Тулуповой Ладой. Об этом он сам заявил в эфире YouTube-шоу «Макарена».
«Макарена», как сообщал «Рамблер», — шоу блогера Карена Адамяна. В ходе него он в салоне автомобиля задает вопросы знаменитостям. Сегодня вышел новый эпизод передачи. Его героем стал Шепелев. В ходе беседы с Адамяном он сообщил, что очень гордится Платоном и Ладой.
Телеведущий рассказал, что недавно взял обоих на съемки своего шоу «Ты как я», на котором две семьи соревнуются друг с другом. По окончании съемок Платон и Лада подошли к проигравшему ребенку, сказали ему, что он классно играл, и призвали не расстраиваться, а затем подошли к победившему ребенку и поздравили его с победой.

«Я их не подговаривал. Я так ими горжусь. Мне кажется, такому нельзя научить. Я очень ими горжусь! Это офигенно!» — заявил Шепелев.

Платон — сын Шепелева и певицы Жанны Фриске. Он родился в 2013 году. Тогда же стало известно, что Фриске больна раком головного мозга. В 2015-м она скончалась.
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Шоу-бизнес , Карен Адамян , Екатерина Тулупова , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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