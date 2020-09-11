Шепелев рассказал о гордости сыном 

«Макарена», как сообщал «Рамблер», — шоу блогера Карена Адамяна . В ходе него он в салоне автомобиля задает вопросы знаменитостям. Сегодня вышел новый эпизод передачи. Его героем стал Шепелев. В ходе беседы с Адамяном он сообщил, что очень гордится Платоном и Ладой.

Телеведущий рассказал, что недавно взял обоих на съемки своего шоу «Ты как я», на котором две семьи соревнуются друг с другом. По окончании съемок Платон и Лада подошли к проигравшему ребенку, сказали ему, что он классно играл, и призвали не расстраиваться, а затем подошли к победившему ребенку и поздравили его с победой.

«Я их не подговаривал. Я так ими горжусь. Мне кажется, такому нельзя научить. Я очень ими горжусь! Это офигенно!» — заявил Шепелев.