Тимати и Решетова расстались 

Рэпер Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Об этом Решетова сама сообщила в своем инстаграме

Решетова, как сообщал «Рамблер», — первая вице-мисс Россия 2014 года. Она начала встречаться с Тимати в 2015 году, а в 2019-м родила ему сына Ратмира. Сегодня модель сообщила, что их союз не выдержал 2020 год, ставший тяжелой проверкой на прочность для многих людей.

«Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», — рассказала она.

Решетова подчеркнула, что в их расставании не замешаны посторонние люди, а их отношения были прекрасными до минувшего лета — они были очень многогранными, наполненными и эмоциональными, она и рэпер были лучшими друзьями, любовниками и партнерами.

«Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою любовь и бесконечную поддержу, за то, что вырастил из дурной 18-летней малышки меня такую, какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему отцу», — подытожила модель.