Лена Миро: «Рожавшую Тимурка не хочет» 

Решетова и Тимати, как сообщал «Рамблер», начали встречаться в 2015 году, в 2019-м у них родился сын Ратмир, а сегодня модель объявила о расставании с рэпером. Она сообщила, что их союз не выдержал 2020 год, а посторонние люди не замешаны в их расставании.

«Это было предсказуемо. Рожавшую Тимурка (Тимур Юнусов, настоящее имя Тимати. — Прим. ред.) не хочет», — прокомментировала Миро.

По ее словам, рэпер предпочитает высоких, свежих, красивых и не рожавших женщин, и в этом его проблема. Также блогерша назвала ошибкой любой женщины, которая хочет стать девушкой Тимати, — само это желание, а Решетовой посоветовала не быть зависимой от финансового поводка бывшего возлюбленного.

Сегодня Решетова поблагодарила Тимати за любовь и бесконечную поддержу, попросила прощения за все былое и выразила надежду на то, что после расставания им удастся стать идеальным родительским тандемом ради сына.