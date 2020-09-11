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Лена Миро: «Рожавшую Тимурка не хочет» 

Артём Кульша 1 час назад
Лена Миро: «Рожавшую Тимурка не хочет»
Фото: РИА Новости
Рэпер Тимати бросил модель Анастасию Решетову, потому что она родила ребенка. Об этом блогерша Лена Миро заявила в своем блоге.
Решетова и Тимати, как сообщал «Рамблер», начали встречаться в 2015 году, в 2019-м у них родился сын Ратмир, а сегодня модель объявила о расставании с рэпером. Она сообщила, что их союз не выдержал 2020 год, а посторонние люди не замешаны в их расставании.

«Это было предсказуемо. Рожавшую Тимурка (Тимур Юнусов, настоящее имя Тимати. — Прим. ред.) не хочет», — прокомментировала Миро.

По ее словам, рэпер предпочитает высоких, свежих, красивых и не рожавших женщин, и в этом его проблема. Также блогерша назвала ошибкой любой женщины, которая хочет стать девушкой Тимати, — само это желание, а Решетовой посоветовала не быть зависимой от финансового поводка бывшего возлюбленного.
Сегодня Решетова поблагодарила Тимати за любовь и бесконечную поддержу, попросила прощения за все былое и выразила надежду на то, что после расставания им удастся стать идеальным родительским тандемом ради сына.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати , Лена Миро
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