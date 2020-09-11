Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Чиграков назвал смерть сына «наказанием за веселые перевлюбленности» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Чиграков назвал смерть сына наказанием свыше
Фото: РИА Новости
По словам основателя группы «Чиж и Ко» Сергея Чигракова, смерть его сына Влада, возможно, стала наказанием за то, что он влюблялся и уходил из семьи. Об этом рок-музыкант рассказал в эфире программы «Судьба человека».
Чиграков отметил, что его сын был очень одаренным гитаристом и у них были теплые и доверительные отношения.

«С мамой Влада я учился вместе в Ленинграде. Так случилось, что он умер. Влад был очень одаренным гитаристом, он писал свои песни, у него была своя группа в Питере, у него была своя стайка поклонников. Может быть, так меня наказывает Бог за мои все веселые перевлюбленности», — заявил он.

Он отметил, что с сыном «произошла смутная история в новогоднюю ночь», его сбила машина.

«Перед трагедией Влад шутил, как всегда, веселился, строил планы по поводу записи пластинок и меня подкалывал, как обычно», — рассказал он.

Музыкант также заявил, что всякий раз оказывался вдалеке, когда происходило несчастье в его семье. Так, когда умер его отец, он был в Ленинграде, в день смерти матери ехал с гастролей, но не успел, а когда умер брат, был на гастролях в Швейцарии.
Комментарии
Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я чувствовал, что она погибает»
«Я чувствовал, что она погибает»
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Вот они и поделили Украину на три части»
«Пить и бить под Земфиру меня»: дочь Ефремова о детстве
«Пить и бить под Земфиру меня»: дочь Ефремова о детстве
Михаил Шуфутинский рассказал о своей новой возлюбленной
Михаил Шуфутинский рассказал о своей новой возлюбленной
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте