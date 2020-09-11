Чиграков назвал смерть сына наказанием свыше

По словам основателя группы «Чиж и Ко» Сергея Чигракова, смерть его сына Влада, возможно, стала наказанием за то, что он влюблялся и уходил из семьи. Об этом рок-музыкант рассказал в эфире программы «Судьба человека»

Чиграков отметил, что его сын был очень одаренным гитаристом и у них были теплые и доверительные отношения.

«С мамой Влада я учился вместе в Ленинграде. Так случилось, что он умер. Влад был очень одаренным гитаристом, он писал свои песни, у него была своя группа в Питере, у него была своя стайка поклонников. Может быть, так меня наказывает Бог за мои все веселые перевлюбленности», — заявил он.

Он отметил, что с сыном «произошла смутная история в новогоднюю ночь», его сбила машина.

«Перед трагедией Влад шутил, как всегда, веселился, строил планы по поводу записи пластинок и меня подкалывал, как обычно», — рассказал он.

Музыкант также заявил, что всякий раз оказывался вдалеке, когда происходило несчастье в его семье. Так, когда умер его отец, он был в Ленинграде, в день смерти матери ехал с гастролей, но не успел, а когда умер брат, был на гастролях в Швейцарии.