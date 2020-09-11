Билан шокировал фанатов 

Певец Дима Билан покрасил волосы в красный цвет и шокировал всех в хорошем смысле слова. Об этом заявили пользователи инстаграма

Вчера Билан опубликовал в социальной сети фотографию, на которой запечатлен на улице в Москве в черных футболке, штанах и ботинках и красном пиджаке. При этом его волосы окрашены в красный цвет. В подписи к снимку он сообщил, что вышел из зоны комфорта и решился на перемен, и это круто. Также он добавил хештег #биланвтораяжизнь.

Певица Маша Кольцова прокомментировала новый цвет волос Билана словом «ого». Другие пользователи инстаграма назвали певца настоящим богом, вспышкой, искрой и огнем и сравнили его с троллем.

«Люблю, когда вы шокируете всех в хорошем смысле этого слова и сами выходите из зоны комфорта, и нас оттуда вытаскиваете», — заявил один из них.

В сентябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», Билан выступил на Дне города в Самаре в состоянии алкогольного опьянения. Он множество раз публично извинился за это и дал в Самаре еще один, бесплатный, концерт.