Нетребко ушла на самоизоляцию

Она отметила, что тест на COVID-19 у нее оказался отрицательным. Помимо этого, Нетребко сообщила, что должна была исполнить партию Татьяны в спектакле «Евгений Онегин» в Мариинском театре 18 сентября. Однако из-за самоизоляции выступление перенесли на декабрь.

Поклонники поддержали певицу: «Анна, берегите себя и своих близких. Вы нужны людям нам», «Не поддавайтесь. Берегите себя и свою семью. Все будет хорошо. Ждем Вас», «Здоровья Вам, Вашим близким и всем нам! Мы подождем».