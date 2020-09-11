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Нетребко ушла на самоизоляцию из-за подтвердившегося COVID-19 у ее коллеги 

Вечерняя Москва 1 час назад
Нетребко ушла на самоизоляцию
Фото: Instagram
Оперная певица Анна Нетребко ушла на недельную самоизоляцию из-за того, что у певца Ильдара Абдразакова подтвердился новый тип коронавирусной инфекции. Нетребко вместе с ним солировала в опере «Дон Карлос» в Большом театре. Об этом сообщила сама артистка на своей странице в соцсети Instagram.
Она отметила, что тест на COVID-19 у нее оказался отрицательным. Помимо этого, Нетребко сообщила, что должна была исполнить партию Татьяны в спектакле «Евгений Онегин» в Мариинском театре 18 сентября. Однако из-за самоизоляции выступление перенесли на декабрь.
Поклонники поддержали певицу: «Анна, берегите себя и своих близких. Вы нужны людям нам», «Не поддавайтесь. Берегите себя и свою семью. Все будет хорошо. Ждем Вас», «Здоровья Вам, Вашим близким и всем нам! Мы подождем».
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Шоу-бизнес , Анна Нетребко , Ильдар Абдразаков
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