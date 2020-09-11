Валерия оскорбила фаната 

Вчера, как сообщал «Рамблер», Долиной исполнилось 65 лет. Валерия поздравила ее в инстаграме. Она назвала коллегу величайшей певицей современности, сообщила, что уважает и любит ее, восхищается ею, а петь с нею вместе — большое счастье. Валерия сопроводила поздравление записью своего совместного выступления с Долиной. Тем временем в комментариях один из пользователей социальной сети назвал Долину бабусей и спросил, сколько лет ей стукнуло.

«Дядя, а вы дурак», — ответила ему Валерия.

В марте Долина представила на телешоу «Вечерний Ургант» мюзикл «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит» со своим участием в московском Театре на Таганке и была заподозрена пользователями социальных сетей в том, что перенесла пластическую операцию, так как выглядит очень хорошо для своего возраста. Кроме того, многие комментаторы сочли ее наряд, фиолетовое платье в пол и накидку того же цвета и той же длины, странным.