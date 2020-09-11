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Водонаева предложила Дудю и Моргенштерну сделать маникюр. «Всем пацанам, кроме Крида, за мой счет» 

Ura.Ru 15 минут назад
«Всем пацанам, кроме Крида, за мой счет»
Фото: РИА Новости
Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева пригласила репера Моргенштерна (Алишера Валиева) и блогера Юрия Дудя на маникюр в свой салон. Приглашение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Всем пацанам, кроме Егора Крида — маникюр за мой счет», — написала Водонаева.

Она решила пригласить Дудя после фотографии его ногтей, которой он поделился в социальных сетях.
Блогер похвастался своим маникюром в Instagram. На ногтях у него написано «Punk Rock», передает агентство Nation News. Тогда Водонаева и решила пригласить его на процедуру в комментариях к записи. Ранее певец Егор Крид опубликовал в Instagram фото своих ногтей с маникюром. Подписчики были удивлены, так как в то время все салоны красоты были закрыты из-за пандемии.
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Шоу-бизнес , Крид , Алена Водонаева , Тюмень
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