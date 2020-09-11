«Всем пацанам, кроме Крида, за мой счет»

Блогер и телеведущая, уроженка Тюмени Алена Водонаева пригласила репера Моргенштерна (Алишера Валиева) и блогера Юрия Дудя на маникюр в свой салон. Приглашение она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Всем пацанам, кроме Егора Крида — маникюр за мой счет», — написала Водонаева.

Она решила пригласить Дудя после фотографии его ногтей, которой он поделился в социальных сетях.

Блогер похвастался своим маникюром в Instagram. На ногтях у него написано «Punk Rock», передает агентство Nation News. Тогда Водонаева и решила пригласить его на процедуру в комментариях к записи. Ранее певец Егор Крид опубликовал в Instagram фото своих ногтей с маникюром. Подписчики были удивлены, так как в то время все салоны красоты были закрыты из-за пандемии.