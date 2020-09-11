«Скорая» отказалась приехать к любимому поэту Шнурова

Понадобилось вмешательство вице-мэра Ялты, чтобы медики откликнулись на вызов

«И недаром лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал его великим поэтом. Шнуров, конечно, не Бог весть какой литературовед, но основной мотив поэзии Жукова он уловил и прочувствовал. Потому что Жуков — не салонная фигура, не «поэт из пробирки», придуманный культуртрегерами, но обычный городской парень, которому никто не обещал лёгкой жизни».

А вот что написал на своей страничке Александр Вулых, приехавший на музыкальный фестиваль в Ялту, и поселившийся в гостинице «Ялта интурист»:

«Пользуясь удобным случаем, я пригласил в гости своего друга поэта Максима Жукова, проживающего в Евпатории. Поставив в известность руководство фестиваля, решил вопрос с его проживанием (у меня был небольшой двухкомнатный номер типа "люкс") Через день утром у Максима поднялось давление. Надо сказать, что Максим не пьёт и не курит, но он хронический гипертоник, и недуг время от времени даёт о себе знать, а причиной для обострения может послужить даже работающий кондиционер (погоды стояли жаркие)».

Вулых с Жуковым спустились в медпункт, в котором врач померил давление и, убедившись, что оно высокое, дал таблетку. Однако, она не помогла. «Максиму становилось хуже, — Днём он уже с трудом мог разговаривать. Я решил вызвать скорую помощь. Спустившись в медпункт, я напомнил врачу о нашем утреннем визите, и, рассказав, что гостю стало ещё хуже, попросил вызвать скорую. Он при мне позвонил в диспетчерскую и, представившись, рассказал о больном госте и попросил принять заказ. Ответ диспетчера меня просто ошарашил: „Скорая к вам не поедет!“ Врач положил трубку. Опустив глаза долу, как-то смущённо произнёс:

»Извините, но вы всё слышали. Они не хотят ехать…». «То есть, как не хотят? — изумился я, — Как фамилия диспетчера?» — «А они не говорят, — ответил врач, — в смысле, не представляются. Просто не поедут и всё тут…».

Медик в гостинице объяснил это «маленькими зарплатами», «сокращением кадров» и «перепрофилированием из-за коронавируса». А если повезёт, и скорая выезжает на вызов, то не факт, что она приедет часа через два или три. Когда они вновь поднялись в номер, то давление у Жукова было 200 на 100. Вулых пишет: «Похоже на гипертонический криз, — констатировал врач, — я это, зайду к вам попозже…» Он ушёл. Я позвонил президенту фестиваля и, рассказав о ситуации, предложил на вечернем мероприятии вместо праздничных речей выступить с обращением к президенту Крыма Аксёнову и мэру Ялты Имгрунту по поводу всей этой чудовищной истории. «Мало не покажется!» — в сердцах пообещал я».

В результате, как утверждает Александр, вопрос был решен на уровне первого зама мэра Ялты.

«И в самом деле, — пишет Вулых, — вице-мэр не обманул, и скорая достаточно оперативно приехала аж с тремя не фельдшерами — а врачами! Я такого давно не видел. Состоялся короткий консилиум, сделали укол, дали необходимые лекарства и пообещали прислать специалиста сделать тест на ковид. Правда, специалист приехала на следующий день, но тест сделала (конечно, никакого ковида, как и ожидалось, у Максима не оказалось). Словом, медицинские услуги были оказаны в полном объёме. И вот теперь, после всего этого, я хочу предостеречь желающих отдохнуть в Ялте и её окрестностях: если вам приспичит заболеть чем-либо или испытать на себе гипертонический криз — имейте в виду, что без личного знакомства с президентом Крыма Аксёновым или мэром Ялты Имгрунтом вам не светит надежда на благополучный исход».

В конце своего поста Вулых, широко известный своей патриотической позицией, с горечью пишет: