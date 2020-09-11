Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Скорая помощь» в Крыму отказалась приехать к любимому поэту Сергея Шнурова 

Экспресс газета 36 минут назад
«Скорая» отказалась приехать к любимому поэту Шнурова
Фото: Михаил Фролов/КП
Понадобилось вмешательство вице-мэра Ялты, чтобы медики откликнулись на вызов
Об этом шокирующем случае рассказал поэт Александр Вулых. Дело, правда, касалось не его самого, а коллеги — Максима Жукова, про которого литературный критик Игорь Панин когда-то писал так:

«И недаром лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров назвал его великим поэтом. Шнуров, конечно, не Бог весть какой литературовед, но основной мотив поэзии Жукова он уловил и прочувствовал. Потому что Жуков — не салонная фигура, не «поэт из пробирки», придуманный культуртрегерами, но обычный городской парень, которому никто не обещал лёгкой жизни».

А вот что написал на своей страничке Александр Вулых, приехавший на музыкальный фестиваль в Ялту, и поселившийся в гостинице «Ялта интурист»:

«Пользуясь удобным случаем, я пригласил в гости своего друга поэта Максима Жукова, проживающего в Евпатории. Поставив в известность руководство фестиваля, решил вопрос с его проживанием (у меня был небольшой двухкомнатный номер типа "люкс") Через день утром у Максима поднялось давление. Надо сказать, что Максим не пьёт и не курит, но он хронический гипертоник, и недуг время от времени даёт о себе знать, а причиной для обострения может послужить даже работающий кондиционер (погоды стояли жаркие)».

Вулых с Жуковым спустились в медпункт, в котором врач померил давление и, убедившись, что оно высокое, дал таблетку. Однако, она не помогла. «Максиму становилось хуже, — Днём он уже с трудом мог разговаривать. Я решил вызвать скорую помощь. Спустившись в медпункт, я напомнил врачу о нашем утреннем визите, и, рассказав, что гостю стало ещё хуже, попросил вызвать скорую. Он при мне позвонил в диспетчерскую и, представившись, рассказал о больном госте и попросил принять заказ. Ответ диспетчера меня просто ошарашил: „Скорая к вам не поедет!“ Врач положил трубку. Опустив глаза долу, как-то смущённо произнёс:

»Извините, но вы всё слышали. Они не хотят ехать…». «То есть, как не хотят? — изумился я, — Как фамилия диспетчера?» — «А они не говорят, — ответил врач, — в смысле, не представляются. Просто не поедут и всё тут…».

Медик в гостинице объяснил это «маленькими зарплатами», «сокращением кадров» и «перепрофилированием из-за коронавируса». А если повезёт, и скорая выезжает на вызов, то не факт, что она приедет часа через два или три. Когда они вновь поднялись в номер, то давление у Жукова было 200 на 100. Вулых пишет: «Похоже на гипертонический криз, — констатировал врач, — я это, зайду к вам попозже…» Он ушёл. Я позвонил президенту фестиваля и, рассказав о ситуации, предложил на вечернем мероприятии вместо праздничных речей выступить с обращением к президенту Крыма Аксёнову и мэру Ялты Имгрунту по поводу всей этой чудовищной истории. «Мало не покажется!» — в сердцах пообещал я».
В результате, как утверждает Александр, вопрос был решен на уровне первого зама мэра Ялты.

«И в самом деле, — пишет Вулых, — вице-мэр не обманул, и скорая достаточно оперативно приехала аж с тремя не фельдшерами — а врачами! Я такого давно не видел. Состоялся короткий консилиум, сделали укол, дали необходимые лекарства и пообещали прислать специалиста сделать тест на ковид. Правда, специалист приехала на следующий день, но тест сделала (конечно, никакого ковида, как и ожидалось, у Максима не оказалось). Словом, медицинские услуги были оказаны в полном объёме. И вот теперь, после всего этого, я хочу предостеречь желающих отдохнуть в Ялте и её окрестностях: если вам приспичит заболеть чем-либо или испытать на себе гипертонический криз — имейте в виду, что без личного знакомства с президентом Крыма Аксёновым или мэром Ялты Имгрунтом вам не светит надежда на благополучный исход».

В конце своего поста Вулых, широко известный своей патриотической позицией, с горечью пишет:

«А, в общем и целом, конечно, Крым — наш! Но не для всех!».

Видео дня. В Сети обсуждают возможный роман Козловского и Акиньшиной
Экспресс газета: последние новости
Константина Меладзе вызвали в суд по делу о плагиате Константина Меладзе вызвали в суд по делу о плагиате Стивен Сигал нашел способ спасти Байкал Стивен Сигал нашел способ спасти Байкал Надежда Ангарская рассказала о закрытии Comedy Woman Надежда Ангарская рассказала о закрытии Comedy Woman
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Максим Жуков , Игорь Панин , Сергей Шнуров , Александр Вулых , Евпатория , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Симоньян назвала свою версию болезни Навального
Симоньян назвала свою версию болезни Навального
ЧП в Сочи: привлечены казаки и Росгвардия
ЧП в Сочи: привлечены казаки и Росгвардия
«Перебор»: Каменских осудили за фото в бикини
«Перебор»: Каменских осудили за фото в бикини
Названо место отбывания наказания Ефремова
Названо место отбывания наказания Ефремова
Новости партнеров
Видео
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
06:13
Спародировавший Лукашенко Галкин попал на видео
Шоу-бизнес
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
00:47
Определяющая симптомы COVID-19 маска попала на видео
Наука и техника
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
02:35
Заключенные в колонии устроили «пир на весь мир»
Происшествия
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
00:40
Опубликовано видео последствий урагана в Петербурге
Происшествия
У гостиницы в Китае произошел взрыв
00:16
У гостиницы в Китае произошел взрыв
Происшествия В мире
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:48
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
02:20
Появилось видео приговора боксёру Кушиташвили
Происшествия
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
00:33
Появилось видео взрыва авиабомб времён ВОВ
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров в США
01:27
Опубликовано видео лесных пожаров в США
В мире
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Навальном»
06:13
Галкин высмеял Лукашенко и «перехват о Нава