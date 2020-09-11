На Avito.ru продают трусы Филиппа Киркорова за 500 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось в разделе «Коллекционирование».

«Трусы Филиппа Киркорова (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ). Взяты из его личного гардероба на эстраде 2020 года», — утверждает автор объявления.

По его словам, нижнее белье находится в отличном состоянии, хоть и было «поношено». Название бренда трусов короля российской поп-сцены автор назвать затруднился. Кроме того, он указал, что выставленные на продажу трусы представлены в единственном экземпляре.

Как сообщал «Рамблер», продажей вещей из своего гардероба занимается и сам Киркоров. В начале пандемии коронавируса певец запустил сайт, посетители которого могут приобрести «не только вещи из повседневной жизни, но и эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной». Известно, что Филипп Киркоров не экономит на одежде: стилист артиста Арсен Айрапетов сообщал, что его расходы на приобретение вещей из новых модных коллекций достигают 1,5 миллионов евро в год. У певца более 5500 пар обуви, а вещей уже перевалило за 900 тысяч.