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«Казус международного масштаба»: Лазареву задержали на границе 

Мария Иванова 1 час назад
«Казус международного масштаба»: Лазареву задержали на границе
Фото: Instagram
Актриса Татьяна Лазарева рассказала, что во время путешествия по Европе у нее возникли проблемы с пограничниками, которые чуть не депортировали ее в Россию. Своей историей она поделилась на странице в Instagram.
Лазарева отправилась в путешествие на машине из Испании во Францию, объехала французские города и направилась из последней точки — Сен-Жан-Пье-де-Пор — в испанский город Памплона.
По пути во Францию проблем у Лазаревой не возникло, она рассчитывала, что и обратная дорога пройдет гладко, как вдруг ее неожиданно остановили пограничники и попросили показать документы. Только в этот момент Лазарева поняла, что по ошибке взяла с собой паспорт, в котором нет европейской визы.

«Пограничники просто онемели от тихого ужаса, по-моему. Потом они начали тихо переговариваться между собой, затем один остался меня сторожить, а другой ушел куда-то с моим паспортом. Я уж раздумывала резко дать по газам и уйти в Пиренеи, — че мне, паспорта что ли жалко, да у меня их как у дурака махорки..» — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Один из пограничников рассказал Лазаревой, что у нее должны конфисковать машину, а саму ее отправить в тюрьму и оттуда депортировать в Москву. Спасла Лазареву испаноговорящая подруга, с которой пограничники поговорили по телефону.

« [Она] объяснила испанским пограничникам, какие эти известные русские звёзды придурковатые, все-то у них через жопу..» — отметила актриса.

После этого Лазаревой вернули паспорт и она смогла уехать.
Как сообщал «Рамблер», ранее Лазарева рассказала, что уже несколько лет не живет с мужем Михаилом Шацем. Актриса заявила, что свободное время проводит с дочерью в испанском городе Марбелья. Одной из причин, побудивших ее остаться там, она назвала хорошую школу. Она отмечала, что в Испании все дешевле, чем в России, и «не надо никаких понтов».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Татьяна Лазарева , Михаил Шац , Испания , Франция
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