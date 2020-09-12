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Фанаты уличили Шишкову в злорадстве из-за расставания Тимати с Решетовой 

News.ru и ещё 57 29 минут назад
Шишкову уличили в злорадстве из-за развода Тимати
Фото: News.ru
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алёна Шишкова высказалась по поводу его расставания с Анастасией Решетовой. По мнению подписчиков, мать шестилетней дочери Тимати проявила некоторое злорадство.
Она опубликовала видеоролик, в котором идёт с гордо поднятой головой по набережной Москвы-реки мимо памятника Петру I.

Знаю, вы ждёте от меня комментарий, но тут просто реклама пальто, — подписала пост Шишкова.

Подписчики принялись сами комментировать реакцию бывшей подружки рэпера на расставание Тимати с нынешней возлюбленной.

«Приятное, наверное, чувство», «На одну отомщённую женщину стало больше», «Попахивает злорадством. Надеюсь, показалось», «Твоя походка, когда узнала, что Тимати снова расходится», написали в комментариях пользователи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после расставания Тимати с моделью Анастасией Решетовой на исполнителя обрушилась волна критики. Поклонники рэпера считают, что он должен одуматься и вернуться к матери своего малолетнего сына.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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