Вип-хата, виски, девочки: как будет сидеть Ефремов 

Бывший заключенный Виталий Реутов заявил, что жизнь актера Михаила Ефремова в изоляторе, скорее всего, будет достаточно комфортной — с плазменным телевизором, мягкой кроватью и запасом виски. О том, какие условия знаменитостям создают в СИЗО , Реутов рассказал на своем YouTube-канале «КТО ПО ЖИЗНИ».

«Я видел много таких персонажей и знаю, как сидят такие люди. У меня есть связь с изолятором, ему приготовили хорошую квартирку. Ни для кого не секрет, что в тюрьмах есть вип-хаты для подобных людей, такие камеры больше напоминают хорошую студию где-то в центре Екатеринбурга», — заявил Реутов.

Он подчеркнул, что в таких камерах обычно есть мягкая кровать, плазменный телевизор, холодильник, забитый деликатесами и виски, а иногда и кондиционер. Телефон, по версии Реутова, Ефремову могут принести сами полицейские.

«С девочками такая же ситуация, могут водить хоть каждый день за определенную сумму. Не в саму камеру, а в специально отведенные места — комнаты длительных свиданий. В общем, живут там такие лучше, чем многие из нас на свободе», — заявил автор канала.

Он отметил, что в колонии Ефремову будет сложнее, там нет вип-камер, но актер может попасть в «профилакторий», где за определенную сумму можно также получить плазменный телевизор, Sony PlayStation, сауну и не соблюдать режим подъема и отбоя.

Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.

Правозащитник Иван Мельников заявил, что Ефремова, возможно, оставят в СИЗО и не будут переводить в колонию. Он напомнил, что людей, приговоренных к общему режиму заключения, иногда оставляют в изоляторах, если их преступления не были связаны с насилием «той или иной степени».

По версии Мельникова, Ефремов может оказаться в отряде хозяйственного обеспечения, члены которого готовят и раздают еду, занимаются уборкой и ремонтом.