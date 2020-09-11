Татьяну Лазареву задержали на границе 

«Пограничники просто онемели от тихого ужаса, по-моему. Потом они начали тихо переговариваться между собой, затем один остался меня сторожить, а другой ушел куда-то с моим паспортом. Я уж раздумывала резко дать по газам и уйти в Пиренеи, — че мне, паспорта что ли жалко, да у меня их как у дурака махорки..», призналась телеведущая.