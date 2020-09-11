Татьяна Лазареву задержали на границе 

У телеведущей проблемы с документами.

Об этом телезвезда рассказала на своей страничке в социальной сети Инстаграм. Лазарева отправилась в путешествие на своем автомобиле из Испании , где она в последнее время проживает с детьми в соседнюю Францию . В июне этого года Татьяна уже путешествовала таким образом и не было никаких проблем. Однако на сей раз все пошло не так…

На границе с Францией телеведущую остановили пограничники, которых она приняла за обычных полицейских, попросили предъявить паспорт. Оказалось, что по ошибке Татьяна случайно взяла с собой паспорт, в котором не стояло штамп о въезде в Европу. А документ с визой оставила дома.

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«Пограничники просто онемели от тихого ужаса, по-моему. Потом они начали тихо переговариваться между собой, затем один остался меня сторожить, а другой ушел куда-то с моим паспортом. Я уж раздумывала резко дать по газам и уйти в Пиренеи, — че мне, паспорта что ли жалко, да у меня их как у дурака махорки..», призналась телеведущая.

Пограничники уже собирались было арестовать автомобиль, Татьяну посадить в тюрьму, а затем депортировать в Москву. Пришлось Татьяне звонить своей подруге. «Та, не моргнув глазом по телефону объяснила, какие эти известные русские звезды придурковатые, все-то у них через жопу..», написала Лазарева.

Опешивший пограничник молча вернул телефон и паспорт Лазаревой и отпустил восвояси.