Недавно Ирина Апексимова появилась на премьере фильма Армандо Ианнуччи (Armando Iannucci) «История Дэвида Копперфильда» вместе со своей взрослой дочерью Дарьей Авратинской, что привлекло внимание прессы. Опубликованные в СМИ фотографии матери и дочери вызвали и большой отлик у публики новостных порталов. По словам читателей, Ирина Апексимова заметно постарела за последний год, былая красавица еще короче подстригла волосы, похудела, а под глазами появились синяки.
Зрители не по наслышке знают, что Апексимова — любительница пластических операций. Еще в далеком 2004-м разносились слухи о ее подтяжках и большом количестве косметических процедур. Сейчас, когда артистка появилась в свете с уставшим видом и осунувшимся лицом, у поклонников нет сомнений в том, что все это, должно быть, следствие очередной хирургии.
«Ира, зачем же ты подстригаешься под мальчика? Ну красивая и милая девушка была же с женственной прической! Зачем перенимать стиль старого деда?»