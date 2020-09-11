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Ирина Апексимова переборщила с пластикой 

Popcake.tv 57 минут назад
Недавно Ирина Апексимова появилась на премьере фильма Армандо Ианнуччи (Armando Iannucci) «История Дэвида Копперфильда» вместе со своей взрослой дочерью Дарьей Авратинской, что привлекло внимание прессы. Опубликованные в СМИ фотографии матери и дочери вызвали и большой отлик у публики новостных порталов. По словам читателей, Ирина Апексимова заметно постарела за последний год, былая красавица еще короче подстригла волосы, похудела, а под глазами появились синяки.
Зрители не по наслышке знают, что Апексимова — любительница пластических операций. Еще в далеком 2004-м разносились слухи о ее подтяжках и большом количестве косметических процедур. Сейчас, когда артистка появилась в свете с уставшим видом и осунувшимся лицом, у поклонников нет сомнений в том, что все это, должно быть, следствие очередной хирургии.

«Ира, зачем же ты подстригаешься под мальчика? Ну красивая и милая девушка была же с женственной прической! Зачем перенимать стиль старого деда?»