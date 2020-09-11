Зрители не по наслышке знают, что Апексимова — любительница пластических операций. Еще в далеком 2004-м разносились слухи о ее подтяжках и большом количестве косметических процедур. Сейчас, когда артистка появилась в свете с уставшим видом и осунувшимся лицом, у поклонников нет сомнений в том, что все это, должно быть, следствие очередной хирургии.