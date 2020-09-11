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Агузарова выпустила сольный альбом впервые за 30 лет 

ТК «Звезда» и ещё 4 50 минут назад
В общей сложности в альбоме представлены 12 песен, которые в разные годы исполнялись певицей на концертах и других мероприятиях.
Бывшая солистка группы «Браво» Жанна Агузарова тайно выпустила второй в своей карьере сольный альбом и первый за последние 30 лет.
Представленная в Сети пластинка артистки получила название «Королева Сансета», в нее вошли композиции, над которыми певица работала на протяжении трех десятков лет. В общей сложности в альбоме представлены 12 песен, которые в разные годы исполнялись певицей на концертах и других мероприятиях.
Единственный сольный альбом Агузаровой вышел в 1990 году. В «Русский альбом» вошли 11 композиций. Пластинка переиздавалась несколько раз, сообщает агентство Intermedia.
Над «Королевой Сансета» Жанна Агузарова работала в Москве, Санкт-Петербурге, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.
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Шоу-бизнес , Видео , Жанна Агузарова
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