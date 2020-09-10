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«Меня пугали»: Бледанс рассказала об угрозах мошенников 

Алиса Селезнёва 58 минут назад
«Меня пугали»: Бледанс рассказала об угрозах мошенников
Фото: РИА Новости
Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что ей удалось победить интернет-мошенников, вымогавших у нее деньги. Об этом пишет «Комсомольская правда».
По словам Бледанс, она несколько раз сталкивалась с блокировками своих страниц, но «разбиралась сама».

«Была настоящая атака, пугали: «Ещё две минуты — и это [разблокировка — прим.ред.] уже будет стоить не 100 тысяч, а 150!», «Все, прошло 58 секунд — это уже стоит 300 тысяч!». Это же целый ужастик!» — заявила она.

Также Бледанс рассказала, что с помощью поддержки россиян ей удалось добиться от Instagram восстановления страницы своего сына Семена.
Как писал «Рамблер», ранее Instagram удалил страницу, посвященную жизни восьмилетнего Семена Семина, мальчика с синдромом Дауна. Соцсеть запрещает вести аккаунты детям младше 13 лет, по ее правилам, страницей ребенка могут заниматься только его родители или опекуны (это необходимо указывать в описании профиля).
Родители Семена — Бледанс и Александр Семин — заявили, что аккаунт с 220 тысячами подписчиков вел отец мальчика. Они пытались доказать это администрации соцсети, но их страницу все же удалили.
Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер призывала Instagram восстановить аккаунт. Она отмечала, что благодаря этой странице в российские детские дома стали реже попадать дети с синдромом Дауна.
«Боролись все, мне столько людей написали… В итоге прошли сутки — и все в порядке. Это очень маленький срок, чтобы восстановить страницу. <…> Это 8 лет бесценного контента из жизни ребёнка с синдромом Дауна. Это практически Библия для семей, где родился такой малыш», — так Бледанс прокомментировала восстановление профиля.
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Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс , Александр Семин , Семен Семин , Нюта Федермессер , Комсомольская правда
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