Ведущий «Матч ТВ» сделал предложение в прямом эфире

Телеведущий Сергей Розанов в прямом эфире сделал предложение возлюбленной и по совместительству ведущей утреннего эфира «Матч ТВ» Элеоноре Хабибулиной. Видео отрывка программы опубликовано в официальном Twitter-аккаунте телеканала.
В ролике Розанов подходит к месту ведущей в съёмочном павильоне с букетом цветов и обручальным кольцом. Девушка начинает смущенно смеяться.
«Я Сергей Розанов хочу спросить тебя, готова ли ты взять мою фамилию? Я хочу в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» тебя спросить, готова ли ты стать моей женой?» — произносит телеведущий.
«Мы такие новости не готовили. Конечно», — ответила Хабибулина.
При этом, приняв украшение и цветы, телеведущая выразила недоумение, как после предложения руки и сердца ей работать дальше.
«Этот эфир Элеонора Хабибулина точно не забудет. Какие же милахи», — прокомментировали ситуацию в Twitter коллеги журналистов.
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