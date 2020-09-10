Ведущий «Матч ТВ» сделал предложение в прямом эфире

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В ролике Розанов подходит к месту ведущей в съёмочном павильоне с букетом цветов и обручальным кольцом. Девушка начинает смущенно смеяться.

«Я Сергей Розанов хочу спросить тебя, готова ли ты взять мою фамилию? Я хочу в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» тебя спросить, готова ли ты стать моей женой?» — произносит телеведущий.

«Мы такие новости не готовили. Конечно», — ответила Хабибулина.

При этом, приняв украшение и цветы, телеведущая выразила недоумение, как после предложения руки и сердца ей работать дальше.

«Этот эфир Элеонора Хабибулина точно не забудет. Какие же милахи», — прокомментировали ситуацию в Twitter коллеги журналистов.