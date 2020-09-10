Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым
Фото: РИА Новости
Режиссер Юрий Грымов предположил, что фарс, в который адвокат Эльман Пашаев превратил суд на актером Михаилом Ефремовым, стал местью юриста за гибель собственной семьи в ДТП. Об этом он написал в своей колонке для «Московского комсомольца».
Как отметил Грымов, о гибели своей семьи в аварии Пашаев рассказывал не раз. Режиссер подчеркнул, что такая трагедия не могла не отразиться на адвокате и тот вряд ли простил виновника ДТП.

«Может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких…» — отметил Грымов.

По мнению режиссера, Пашаев сделал все, чтобы настроить суд против своего клиента, и направил Ефремова на путь «полного расчеловечивания».
Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.
Комментарии
Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Юрий Грымов , Камаз , ФСИН , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США смоделировали войну с Россией
США смоделировали войну с Россией
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
«Ситуация с COVID-19 осложняется»: Собянин сделал заявление
Франция атаковала С-400 в Крыму
Франция атаковала С-400 в Крыму
Умер актер Сергей Колтаков
Умер актер Сергей Колтаков
Видео
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
00:16
Опубликовано видео нового ЧП в бейрутском порту
Происшествия В мире
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
00:52
Упавший с крыши авто на полном ходу блогер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
01:27
Опубликовано видео «кровавого» неба над США
Происшествия В мире
Галантный поступок Мишустина попал на видео
00:14
Галантный поступок Мишустина попал на видео
Политика
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
00:42
Канатоходцы прошли над бухтой во время супертайфуна
Общество
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
00:10
Опубликовано видео с раздеванием самой сексуальной спортсменки
Общество
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
00:51
Опубликовано видео применения крупнейших пушек в мире
Армия Войска
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
00:58
Опубликовано видео воздушной дозаправки Ту-95МС
Армия
Самая большая тыква-2020 попала на видео
02:38
Самая большая тыква-2020 попала на видео
Общество
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
02:07
Появилось видео обращения Тихановской к россиянам
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение