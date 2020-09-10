«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым 

Режиссер Юрий Грымов предположил, что фарс, в который адвокат Эльман Пашаев превратил суд на актером Михаилом Ефремовым, стал местью юриста за гибель собственной семьи в ДТП. Об этом он написал в своей колонке для «Московского комсомольца».
Как отметил Грымов, о гибели своей семьи в аварии Пашаев рассказывал не раз. Режиссер подчеркнул, что такая трагедия не могла не отразиться на адвокате и тот вряд ли простил виновника ДТП.
«Может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких…» — отметил Грымов.
По мнению режиссера, Пашаев сделал все, чтобы настроить суд против своего клиента, и направил Ефремова на путь «полного расчеловечивания».
Как писал «Рамблер», Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП.