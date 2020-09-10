«Месть адвоката»: Грымов объяснил фарс с Ефремовым 

Как отметил Грымов, о гибели своей семьи в аварии Пашаев рассказывал не раз. Режиссер подчеркнул, что такая трагедия не могла не отразиться на адвокате и тот вряд ли простил виновника ДТП.

«Может быть, нынешнее громкое дело для Пашаева — не бизнес, но что-то личное? Очень хочу ошибаться, но мне кажется, что со стороны это выглядит почти как миссия: уничтожить пьяного водилу — такого же виновника гибели человека, каким был водитель «КамАЗа», оборвавшего жизнь его близких…» — отметил Грымов.

По мнению режиссера, Пашаев сделал все, чтобы настроить суд против своего клиента, и направил Ефремова на путь «полного расчеловечивания».