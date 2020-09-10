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Лицо Пугачевой удивило поклонников

Алиса Селезнёва
1 час назад
Появление певицы Аллы Пугачевой в шоу Максима Галкина заставило поклонников обратить внимание на все изъяны ее внешности, которые на фото ретушируются. Об этом сообщает «СтарХит».
Лицо Пугачевой удивило поклонников
Фото: скрин видеоскрин видео
По данным издания, певица стала гостьей «Музыкалити». И, посмотрев выпуск шоу с ее участием, можно увидеть «неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды».
При этом поклонники тепло встретили появление певицы на программе, отметив, что Пугачева «интересный собеседник», «прекрасный человек» и обладает самоиронией.
Как сообщал «Рамблер», в рамках «Музыкалити» Пугачева послушала песни Доры, Niletto, Клавы Коки и Скриптонита. В конце шоу певица прокомментировала состояние современной музыки, назвав ее «гноем».
Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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