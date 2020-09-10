Лицо Пугачевой удивило поклонников

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По данным издания, певица стала гостьей «Музыкалити». И, посмотрев выпуск шоу с ее участием, можно увидеть «неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды».
При этом поклонники тепло встретили появление певицы на программе, отметив, что Пугачева «интересный собеседник», «прекрасный человек» и обладает самоиронией.
Как сообщал «Рамблер», в рамках «Музыкалити» Пугачева послушала песни Доры, Niletto, Клавы Коки и Скриптонита. В конце шоу певица прокомментировала состояние современной музыки, назвав ее «гноем».