Лицо Пугачевой удивило поклонников

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По данным издания, певица стала гостьей «Музыкалити». И, посмотрев выпуск шоу с ее участием, можно увидеть «неестественно натянутую кожу на лице 71-летней звезды».

При этом поклонники тепло встретили появление певицы на программе, отметив, что Пугачева «интересный собеседник», «прекрасный человек» и обладает самоиронией.