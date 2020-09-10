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«Чистые частушки»: Пугачева перепела Моргенштерна 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Чистые частушки»: Пугачева перепела Моргенштерна
Фото: Скрин видео
Певица Алла Пугачева стала гостьей шоу «Музыкалити» и перепела новый трек Моргенштерна и Элджея — Cadillac. Выпуск шоу опубликован на YouTube-канале Gazgolder.
На «Музыкалити» встречаются артисты разных поколений и обсуждают музыкальные новинки. На этот раз российскую музыку обсуждали Пугачева и рэпер Баста. Они не смогли разобрать слова песни Моргенштерна и Элджея на слух и попросили показать им текст.

«Так это чистые частушки. Сотни сук катят ко мне, сотни сук хотят ко мне», — спела Пугачева вместе со своим мужем, ведущим шоу Максимом Галкиным.

В итоге Баста дал треку Cadillac пять баллов из десяти, а Пугачева — пять с плюсом.
Как сообщал «Рамблер», в рамках «Музыкалити» Пугачева также послушала песни Доры, Niletto, Клавы Коки и Скриптонита. В конце шоу певица прокомментировала состояние современной музыки.

«Мое окружение считает, что это просто какой-то гной выливается, пока гной не выльется весь — рана не зарубцуется», — объяснила она.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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