Миллионер тайно женился на звезде «Колл-центра» 

Звезда сериалов «Колл-центр» и «Звоните ДиКапио» Юлия Хлынина вышла замуж за миллионера.
Избранником 28-летней актрисы стал инвестиционный директор Mail.ru Group Алексей Милевский. В мае 2019 года журнал Forbes включил его в список тридцати самых перспективных россиян до 30 лет.
Хлынина сообщила о свадьбе с Милевским в Instagram. Как оказалось, торжественное событие произошло еще весной и держалось в секрете от широкой публики.
Хлынина опубликовала фото в белоснежном подвенечном платье с букетом невесты.
«Весной самоизолировалась глубоко в семью», — подписала снимок актриса.
По ее словам, первые месяцы семейной жизни прошли замечательно.
Согласно профилю Алексея Милевского на сайте журнала Forbes, 30-летний инвестор окончил Высшую школу экономики и бельгийскую Vlerick Business School, после чего работал в фонде прямых инвестиций UFG Private Equity. Должность инвестиционного директора Mail.ru Group занимает с 2016 года, за это время принял участие более чем в 20 сделках холдинга. Сумма инвестиций, которыми управлял Милевский, превышает 400 млн долларов.