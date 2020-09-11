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Звезда «Универа» рассмеялся после приговора суда 

Lenta.ru и ещё 2 14 минут назад
Звезда «Универа» рассмеялся после приговора суда
Фото: ТАСС
Актер Арарат Кещян рассмеялся после оглашения ему приговора в суде. Кадры заседания публикует РЕН ТВ.
После того, как артиста приговорили к штрафу в пять тысяч рублей и вернули документы, он спросил у адвоката, как вообще возможно доказать свою невиновность, и засмеялся. «Презумпция невиновности заключается в том, что ты не должен доказывать, они должны были доказать», — ответил защитник.
Звезду «Универа» задержали на севере Москвы 9 сентября, когда его джип ехал по встречной полосе. До этого артист также превысил скорость на Ленинградском шоссе. После задержания актер «пытался активно доказать свой важный статус», однако на него все равно составили протокол. Кещан, в свою очередь, пожаловался на задержавших его сотрудников ГИБДД в полицию. По его словам, они сфальсифицировали показания о нарушении правил дорожного движения.
41-летний Арарат Кещян известен по таким фильмам и сериалам, как «Универ», «Кавказская пленница!», «СашаТаня», «Мамы», «Тот еще Карлосон!», «Няньки» и «Одноклассницы».
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Шоу-бизнес , ГИБДД , РЕН ТВ , Арарат
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